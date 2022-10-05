İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları ani su baskınları ve sellere karşı uyardı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Evren Doğru



 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.