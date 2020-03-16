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Ankara Valiliğinden yurttaki gözlem görüntüleri hakkında açıklama

Ankara Valiliğinden yurttaki gözlem görüntüleri hakkında açıklama
Ankara Valiliğinden yurttaki gözlem görüntüleri hakkında açıklama

Ankara Valiliği, umreden dönen ve gözlem altında alınan vatandaşlarla ilgili sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Valiliği, umreden dönen ve Gölbaşı'ndaki yurtta gözlem altına alınan vatandaşlarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Valiliğin, Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Mehmet Kalay

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