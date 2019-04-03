Ankara ve İstanbul sonuçları nasıl okunmalı?

Türkiye bir sürü zorluk ve sıkıntı altında seçime gitti..

Dolar savaşlarında yara almadığımızı kim söyleyebilir?

Olumsuz sonuçları 2-3 ay sonra hissedilmeye başlandı..

Enflasyon bunların içinde en fazla etkili olanıydı..

Ekonomideki negatif sonuçları tolere edilmeye çalışıldı..

Patlıcan, patates, biber ve domates yanımızdan hiç ayrılmadı..

O karanlık el vatandaşın cebine ulaşmaya çalıştı hep..

Sadece bunlar da değil..

20 yıllık EYT bile 31 Mart'a taşındı..

Dış politikadaki deve dişi gibi meseleler baş ucumuzdaydı..

S-400, F-35 konusu doları hareketlendirmek için hazırda tutuldu..



AK Parti ve Erdoğan tam 17 yıldır iktidarda..İktidardayken yıpranmayan siyasi parti var mı?Her şeye rağmen 15'inci seçiminden de başarıyla çıkmasını bildi..AK Partiyi iktidara 1994'teki Ankara ve İstanbul zaferinin taşıdığı hep konuşulur..YSK henüz “şu kazandı, bu kaybetti” diye açıklama yapmadı..Buna rağmen şimdiden kendini belediye başkanı ilan edenler var..Aradaki fark çok az.. Sonuç foto-finişle belirlenecek..Kesinleşen şeyler de var..Ankara ve İstanbul'da Belediye Meclisi AK Parti'de..Ankara'nın 25 ilçesi var.. 19'unu AK Parti, 3'ünü MHP kazandı..Ama Büyükşehirde farklı bir sonuç çıktı..Gerçekten ilginç değil mi?Başka bir detay daha yakaladık:78 bin kişi ilçe belediye başkanlığı ve il genel meclisi için AK Partiye oy vermiş..Ama bu 78 bin kişi büyükşehirde AK Parti adayını tercih etmemiş..Ayrıca Belediye Başkanı ile Belediye Meclisi arasında ciddi çekişmeler yaşanacak..İlçelerle aynı şekilde..Yaşayıp hep beraber göreceğiz..“3-5 oy sonucu değiştirmez” diyenler var..Böyle bir komedi olur mu?Tespitlere göre 17 bin oy Binali Yıldırım'a yazılması gerekirken rakibinin hanesine işlenmiş..Sert ifadeler kullanılmasına hiç gerek yok..İstanbul'da kazanan da kaybeden de HENÜZ belli değil..17 bin oyun kaydırılması şu demek:-Kendi oylarına 17 bin eklenirken rakipten de 17 bin çıkartılması..Bunun anlamı çok açık.. Yarın başka bir durumla karşılaşabiliriz..Yine İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünü AK Partinin alması da dikkat çekiciydi..Sandık sonuçlarına CHP itiraz edince bunun adı “DEMOKRASİ”;AK Parti itiraz edince “PROVOKASYON” oluyor..Türkiye'nin çok iyi yaptığı bir şey var..1950'den beri seçim sonuçları uluslararası arenada hiç tartışma konusu olmadı..Sabredin YSK açıklayacak..31 Mart öncesinde Cumhurbaşkanı'nı izlerken bile başımız döndü..O şehirden bu meydana koşturdu..Elmadağ'a bile gitti..Hangi Cumhurbaşkanı gidip de Elmadağ'da konuşmuştur?Artık gelenekselleşen balkon konuşmasında önemli mesajlar verdi..-“4.5 yıl daha bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı..”-“Bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz..”-“Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcu..”-“Bu durumun sebebini halkımızda değil kendimizde arayacağız..”Bu kez balkonda tek başınaydı..Bunun anlamını ve sonuçlarını yakında anlayacağız..Hepimiz Ankara ve İstanbul'a takılıp kaldık..31 Mart sonuçları aslında çok önemli ve ince mesajlar içeriyor..Hatırlayın, 7 Haziran 2015'te AK Parti tek başına iktidar olacak sonucu elde edememişti..Yüzde 41 almasına rağmen..PKK şehir savaşlarını başlattı..5 ay sonra tekrar seçime gidildi.. Bu kez yüzde 49.65'le iktidara geldi..Ankara ve İstanbul'daki durumu buna benzetebiliriz..Bunlar olacak.. Yaşanacak..Bugün böyle yarın başka türlü olur..Büyüklerimizin dediği gibi vaki olanda hayır vardır..En büyük şoku HDP yaşadı..Oyları yüzde 13'lerden yüzde 4'lere düştü..Büyükşehirlerde CHP'ye yüzde 3 oranında HDP oyu gittiği hesaplanıyor..Böylece HDP, 1990'lardaki kemik oyu olan yüzde 7'lere gerilemiş oldu..Doğu ve Güneydoğu, PKK, Kandil ve HDP'ye “yeter artık” dedi..Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ı AK Partiye verdi..HDP'nin Hakkâri, Van ve Diyarbakır'da oyları ciddi manada geriledi..İYİ Parti de 24 Haziran'da yüzde 10 almıştı..Şimdi yüzde 7'lere düştü..HDP ve CHP'nin desteğine rağmen hiçbir ilde belediye başkanlığı kazanamadı..Mahallî seçimlerdeki başarı il genel meclisi oyları ile ölçülür..Cumhur İttifakı yüzde 52'yi yakaladı..Millet ittifakı yüzde 37'de kaldı..Aslında 24 Haziran'daki durum bire bir korunmuş oldu..Ekonomide yaşananlara rağmen..Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi bir kez daha halkın onayından geçti..“Eskiye, başbakanlığa, parlamenter sisteme dönmek istemiyorum” dedi..4.5 yıl seçimsiz dönem bizi bekliyor..Yapacak çok iş var…