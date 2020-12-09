Ankara'da 14 katlı binada korkutan yangın

Olay, saat 01.30 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Mülk Caddesi'ndeki Başakşehir Konutları adlı sitede meydana geldi. Sitede bulunan 14 katlı binanın 12. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede dumanların sardığı 56 dairelik binada bulunan vatandaşlar polis ekiplerinin “binayı yangın merdivenlerini kullanarak tahliye edin” anonsuyla çıkartıldı. Yanan evde bulunan hamile kadın Elif Y. ile eşi Özkan S. içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mahsur kalan 2 kişi binadan çıkarılırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

“Kendim çıktım ama hamile eşimi çıkarmak için geri döndüm”

Evi yanan Özkan S., olay sırasında banyoda olduğunu ve bir anda dumanların daireyi sardığını kendisinin de yangın tüpünü çalıştıramadığını belirterek, “hamile eşimi almak için tekrar daireye girdiğimde dumandan etkilendim” dedi.

“Yangın merdivenlerine kendimizi zor attık”

Yanan dairenin karşısındaki evde oturan Mustafa Pektaş, yangın sırasında evde 4 kişi olduklarını ve 11 yaşındaki kızının evde duman var diyerek uyandırdığını söyledi. Pektaş, “Biz daireden çıktığımızda içeriye çok fazla duman ve ısı geldi. İçeride mahsur kalanları uyarmamız mümkün değildi. Etrafta göz gözü görmüyordu. Yangın merdivenlerine kendimizi zor attık. Hiç kimseyi uyaramadık. İçeride 2 kişi yaşıyordu” dedi.

Öte yandan paniğe kapılan vatandaşlar binayı evcil hayvanlarıyla terk ederken yangını karşı binadan gördüğünü söyleyen bir kişi de, “Bir anda alevler parladı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Şuanda itfaiye ekipleri müdahale ediyor” dedi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlatırken yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin raporunun ardından belli olacak.