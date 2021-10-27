Ankara'da 38 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 23 Ekim'de Sincan İstiklal Mahallesi'nde G.C. ve S.C.'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda G.C. ve S.C adlı şahıslar yakalanırken, şahısların üzerinde yapılan aramada 38 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Ayrıca, ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulduğu ve yakalanan G.C. ve S.C. hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Mustafa Cenik

