Ankara'da 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray ve Adana illerine kaçak tütün sevki yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yol kontrol noktası tertip eden jandarma ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde daha önce şüpheli olarak belirledikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 kilogram açık kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü C.K.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ali Nargüner







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