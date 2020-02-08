Ankara'da annesini kurtarmak isteyen genç babasını vurdu

Olay gece geç saatlerde Ankara'nın Mamak ilçesi Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki İklim Apartmanı'nda meydana geldi.

Akşam eve gelen Hakan Ü. (40), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S.Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden Hakan Ü., silahını çekerek eşini öldürmek istedi. O esnada 15 yaşındaki Mustafa Ü. içeriye girdi. Korku ve paniğe kapılan Mustafa Ü. ve babası Hakan Ü. arasında arbede çıktı. Bu sırada babayla oğul arasında yaşanan arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan mermi baba Hakan Ü.'nün başına isabet etti. Başından yaralanan Hakan Ü. kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yerde hareketsiz kalan Hakan Ü.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babasının ölmesine sebep olan oğul Mustafa Ü.'yü gözaltına alırken cinayet silahını gözetim altına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evin içerisinde yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden 40 yaşındaki Hakan Ü.'nün cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Baba Hakan Ü.'nın oğlu ve kızına sarılmış şekilde fotoğrafı yürekleri burktu.

Mehmet Kalay - Erdinç Türkcan

