Ankara'da baba ve oğlu 10 bin tane uyuşturucu hap ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 günlük takibin ardından Örnek Mahallesi 662'inci sokaktaki adrese baskın düzenledi.

Ekipler evde yaptıkları aramada, saksılar içerisinde 5 kök Hint keneviri ve 16 ayrı poşet içerisinde farklı şekil ve renklerde ağırlığı 3,22 kilogram olan 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.Operasyonda adreste bulunmayan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında firari olarak aranan Mehmet Yılmaz ile oğlu Mertcan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliğine getirilen şüphelilerin, cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda benzer suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Muhammet Mücahit Dereli

