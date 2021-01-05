Ankara'da barajlar alarm veriyor

Dünyada yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de de kendini göstermeye başladı. Yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranları alarm verirken, Ankara'daki barajlarda da doluluk oranları düştü. Su israfının önüne geçmek için 11 Ocak'ta toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne “Kademeli Su Faturası” uygulamasına geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık yazısı sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen kademeli tarife, mecliste oylanacak. Meclis gündemine taşınacak Başkanlık yazısının kabul edilmesi halinde dar gelirli sosyal yardım alan ailelere uygulanacak su ve atık su metreküp toplam birim fiyatı 1 TL'ye düşürülecek. Ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelerin konut aboneliklerinde kademeli tarifeye geçildiğinde 10 metreküpe kadar su kullanımında 10 TL su faturası ödenecek.

Tüketim kademe incelemesine göre -0-10 metreküp/ay tüketime sahip abonelerin abone sayısı içerisindeki oranı yüzde 70,25 iken toplam tüketimin yüzde 44,63 ünü gerçekleştirdiği; -11-15 metreküp/ay tüketime sahip abonelerin abone sayısı içerisindeki oranı yüzde 18,75 iken toplam tüketimin yüzde 24,54 ünü gerçekleştirdiği; -15 metreküp ve üstü /ay tüketime sahip abonelerin abone sayısı içerisindeki oranı yüzde 11 iken toplam tüketimin yüzde 30,83'ünü gerçekleştirdiği belirlendi. Suyun tüketimindeki dengesizliği ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen mekanik faturalama işlemlerinde en az orana sahip olan 15 metreküp ve üstü/ay sahip olan abonelerin toplam tüketilen suyun yüzde 30,83'ünü tüketmiş olmasının tespiti de su kaynaklarının korunması ve tasarruf ilkesine aykırılık olarak ortaya çıktı.

Meclise sunulacak kademeli tarifeye göre 10 metreküpe kadar suyun birim fiyatında değişim yapılmazken, 10 metreküp üzeri kullanımda ise il merkezinde aylık su ve atık su birim ücreti toplam olarak -0-10 metreküp arası 5 TL, -11-15 metreküp arası 7,5 TL, -15 metreküp ve üzeri 9 TL olacak.

Barajlar alarm veriyor

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'yı besleyen barajlar için alarm uyarısında bulundu. Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda 2 Ocak tarihi itibarıyla toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğunu açıklayan Öztürk, “Barajlarımızın doluluk oranı şu anda yüzde 20.91. Geçen yıla göre 13 milyon 469 bin daha az su bulunuyor. Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Lütfen dikkatli tüketelim” dedi.

Çamlıdere Barajı'ndan sonra 92 milyon metreküplük azami su hacmi ile Ankara'ya su temin eden 2. büyük baraj olan Kurtboğazı Barajı'nda incelemelerde bulunan Öztürk, Ankara'nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan 7 barajın (Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı) toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu söyledi.

Ankara günde 250 litreden fazla su tüketiyor

Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarının kayıp kaçak su durumları da dâhil edildiğinde 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Küresel su krizinden ne yazık ki Başkentimiz de payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine pandemi şartları da eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız.”

Ali Nargüner - Yunus Özkan