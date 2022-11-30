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Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti

Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti
Ankara'da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kamyonunun dorsesinden dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybeden moto kurye bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Ankara’da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti - Tıkla İzle

 Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 06 AZ 5751 plakalı kamyonun dorsesinden yola şeker pancarı küspesi döküldü. Yola dökülen küspeyi fark edemeyen moto kurye sürücüsü Hasan Önal (31) motorunun hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda Önal ve motor savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Gökşen Efe
 

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