İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı
Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.

Ankara’da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı - Tıkla İzle

Olay, gece geç saatlerde Çankaya ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çankırı Caddesi üzerinde bir lokantanın önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile tartışan bir vatandaş, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sonucu darp edildi. Darp ettikleri vatandaşın silahını da alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen vatandaşın bekçi olduğunu ve olay sırasında sivil olduğunu öğrendi.

Kaçan şüpheli yakalandı

Bekçinin silahını alarak 34 LB 2348 plakalı otomobil ile kaçan şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Çankırı Caddesi üzerinde yakalandı. Otomobilin önünü kesen polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi gözaltına aldı. O sırada otomobilde bulunan 2 kadın ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahsın kullandığı otomobili detaylı bir şekilde arayan polis ekipleri daha sonra otomobili çekici ile kaldırdı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.