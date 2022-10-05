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Ankara'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ankara'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Ankara'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki ev arkadaşı arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Başçavuş Sokak'ta bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ev arkadaşı olan iki trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cenk T.C., Ezgi A.'yı bıçakladı ve kapıyı üzerine kilitleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçak darbelerinin ardından yere yığılan Ezgi A., sürüklenerek balkona çıktı ve bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkarak eve girdi ve kapıyı açtı.

Hidayet Türkyılmaz

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