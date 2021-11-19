Ankara'da bir apartmanda meydana gelen patlamada, 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Patlama seslerinin duyan komşular polis, itfaiye, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri patlama sonrasında apartmanda göçük olduğunu tespit ederken, çok sayıda AFAD, ANDA, UMKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri Muhammed Kahtan (35), Melek Kahtan (2), Useme Kahtan(5) Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) göçük altından çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Kahtan ve kızı Melek Kahtan ise yaşamını yitirdi. Vücutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.





İtfaiye ve AFAD ekipleri enkaz altında kalan başka apartman sakinine ulaşmak için sık sık vatandaşlara sessiz kalınması yönünde uyarılarda bulundu. Ekiplerin yaptıkları çalışmalara ise arama kurtarma köpekleri de katıldı. Ekipler ise tedbir amaçlı arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



Ankara Keçiören'de binada meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma açıldı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur"



Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay - Musa Erdoğan