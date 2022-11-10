İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu

Ankara'da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ankara'da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi'nde yaşayan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Musa Erdoğan

İLGİLİ HABER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 5 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 5 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama
İLGİLİ HABER
Ankara Valiliğinden evde ölü bulunan 5 şahsa ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden evde ölü bulunan 5 şahsa ilişkin açıklama

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.