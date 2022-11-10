Ankara'da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi'nde yaşayan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Musa Erdoğan
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