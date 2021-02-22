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Ankara'da bir kadın sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti

Ankara'da bir kadın sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti
Ankara'da bir kadın sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti

Başkent'te, sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. isimli kadın hayatını kaybetti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. isimli kadın hayatını kaybetti.

 Edinilen bilgiye göre, Birgül Y., birilerinden kaçtığı esnada arabayla önünü kesen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arabadan açılan ateş sonucunda vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Birgül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 kişi de yakalanarak gözaltına aldı.

Olayın görgü şahidi Ertuğrul Gümüş isimli vatandaş ise şunları ifade etti:
"Evin içinde oturuyordum, televizyon izliyordum. 3 el silah sesi geldi balkona koştum, ses neyin nesi diye. Bir de baktım karşı kaldırımda bir kadın yatıyordu. Benden önce yoldan geçen bir arkadaş başındaydı. Daha sonra koşarak indim, vardığımda yatıyordu. Ambulansa ve polise haber verdik."

Ali Nargüner - Engin Yağcı - Bayram Türüdü
 

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