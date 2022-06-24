Ankara'da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi

Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi 130 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri, 06 HA 545 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir D.'yi, daha önce kendi üzerlerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu. Sürücü Kadir. D.'yi otomobilden indirdikten sonra darp eden ekip, daha sonra otomobilini devirdi.

Olay yerinden uzaklaşan Kadir D. eve gidip ekmek bıçağını alarak kendisine saldıran mahalleliye ekmek bıçağı ile saldırdı. Olayı ihbar eden çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri mahalleliyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri, olaya ilişkin yaptıkları çalışmalarda Kadir D.'yi, babası Ahmet D.'yi ve olaya karışan Mehmet Ç. ile Yaşar Ç.'yi gözaltına aldı. Devrilen otomobil ise trafik ekipleri tarafından çekilerek Kadir D.'ye cezai işlem uygulandı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi.