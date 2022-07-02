İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti

Ankara’nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti.

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs intihar etti - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi D.F.S. ile boşanma aşamasında olan Y.S. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. tabanca ile eşi D.F.S.'yi vurdu. Ardından Y.S. aynı tabanca ile kafasına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.S.'nin hayatını kaybettiğini, eşi D.F.S.'nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Gülcan, “Eşini öldüren şahsı tanımıyorum. Benim kardeşim aynı binada oturuyor. Duyduğuma göre 2 el ateş edilmiş. Önceden de evlerine birkaç kez polis geldi” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Nargüner - Cem Geçim

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.