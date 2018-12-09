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Ankara'da boşanmak isteyen eşini öldürdü

Ankara'da boşanmak isteyen eşini öldürdü
Ankara'da boşanmak isteyen eşini öldürdü

Ankara’da boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, kayınvalidesi ve baldızını da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Keçiören ilçesinde Rıza E. boşanmak isteyen eşinin Tarhanlar Caddesi'nde kaldığı baba evine gitti. Boşanmak istemeyen Rıza E. eşi M.E ile burada tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Rıza E. yanında getirdiği tabancayla önce eşine daha sonra da kayınvalidesi ile baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı olarak yerde yatan zanlının eşi M.E., kayınvalidesi G.K. ve kız kardeşi M.K'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Kayınvalide G.K. ile kız kardeş M.K'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlı Rıza E. Olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı arama çalışmalarına başladı. 

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