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Ankara'da ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özel/kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan GSM hatları üzerinden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u indirip kullandıkları tespit edilen 22 şüpheli hakkında, 17.11.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Abdullah Sarica
 

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