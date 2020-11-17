Ankara'da ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özel/kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan GSM hatları üzerinden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u indirip kullandıkları tespit edilen 22 şüpheli hakkında, 17.11.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Abdullah Sarica

