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Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada; Ankara'dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirilirken 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Kayseri - Ankara karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine M.T.'nin (40) sürücüsü olduğu otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.Ç. (30), S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26) ve N.A. (14) isimli kadınların üst aramasını gerçekleştiren ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen altınların Ankara'dan çalındığı belirlenirken N.G.'nin 3, S.T.'nin ise 1 'İkametten hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Gözaltına alınan 6'sı kadın 7 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Turan Bulut
 

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