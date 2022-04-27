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Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı
Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı

Ankara’da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Olay, saat 12.20 sıralarında, Polatlı ilçesi Eti Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. İddialara göre, ekran tamiri yapılacağıdan, kapağının sökülebilmesi için ısıtılan cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. O esnada bilgisayar üzerinde başka bir işle meşgul olan telefon tamircisi Nihat K. patlamanın etkisiyle kendisini kurtarmaya çalıştı.

Olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayda yaralanan olmaz iken cep telefonu kullanılmaz hale geldi.

Mehmet Kalay
 

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