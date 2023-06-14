Ankara'da çocuk hakları konulu çalıştay düzenlendi

Avukatların ve baroların çocuk hakları alanındaki bilgi birikimini arttırmak ve çocukların eşit bir şekilde adalete erişimini sağlamak amacıyla başlatılan “Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (ÇABA)” projesi çerçevesinde Ankara'da bir otelde çalıştay gerçekleştirildi. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği proje, TBB ve UNICEF'in yakın iş birliğiyle yürütülecek. Projede 2 bin avukata verilecek eğitimle en az 100 bin çocuk, adli yardım hizmetlerinden dolaylı olarak yararlanacak.

“Çalışmanın amacına hizmet etmesini diliyorum”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, uzun yıllardır Türkiye'de adalete erişimde dezavantajlı grupların haklarını savunmak için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, “Bu mücadeleyi yürütürken bizi diğer unsurlardan ayıran en önemli etken bizim bu alanda vicdanlarıyla, gönüllük esasıyla, bilgi, birikim ve deneyimle destekleyen binlerce, on binlerce meslektaşımızla birlikte bu mücadeleyi yürütmemiz. Bu projeye emek sunan tüm bileşenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmanın amacına hizmet etmesini diliyorum” dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Domonicis, UNICEF'in son 20 yılda çocuk adaleti alanında çok büyük reformlar ve ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Domonicis, Türkiye'de çocukların adalete hakkaniyetli bir şekilde erişimine engel olan bazı sorunlarını olduğunu da söyledi. Çalıştay, katılımcıların aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Yunus Emre Aytekin - Berkay Hasan Karayakas



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.