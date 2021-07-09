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Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da DEAŞ Operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Irak ve Suriye vatandaşı olduğu tespit edilen şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Ankara'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdikleri anlaşılan, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu (Irak ve Suriye vatandaşları) 10 şüphelinin 09.07.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Engin Yağcı
 

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