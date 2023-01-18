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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki mensupları ile irtibatlı oldukları ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde olduğu tespit edilen şahıslara yönelik Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 7 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar çerçevesinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan 11 Yabancı Terörist Savaşçı (TYS) tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri il genelinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bir kısmının DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının ise geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilmelerinin planlandığı belirtildi.

Ali Nargüner
 

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