Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

Ali Nargüner - Yunus Emre Aytekin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.