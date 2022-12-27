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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

Ali Nargüner - Yunus Emre Aytekin
 

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