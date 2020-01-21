Ankara'da DEAŞ oprasyonu: 3 gözaltı

Başkentte TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve terör örgütü mensuplarına alıcı ve verici elektrik devresi gönderdikleri tespit edilen 2 zanlı göz altına alındı. Her iki zanlının da Suriye uyruklu oldukları bilgisine ulaşıldı. Ayrıca DEAŞ üyesi daha olduğu anlaşılan bir zanlının da terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bir dergide çalıştığı bilgisine ulaştı. İstihbaratı değerlendiren TEM ekipleri o zanlıyı da göz altına aldı. Böylece DEAŞ'la alakalı toplamda 3 şüpheli göz altına alındı. Yakalanan zanlıların emniyet işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.