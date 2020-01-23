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Ankara'da deprem oldu (Son depremler)

Ankara'da deprem oldu (Son depremler)
Ankara'da deprem oldu (Son depremler)

Ankara'da deprem oldu, işte son depremler... Ankara’nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 12 dakika sonra yeni bir depremin daha gerçekleştiği açıklandı.

Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının açıkladığı verilere göre Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremden 12 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Ayrıca AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin: “Can ve mal kaybı yok”
Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt'ta meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. Ankara Valisi Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

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