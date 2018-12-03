Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Necatiybey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler bölgeyi ablukaya aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada "03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi'ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir." denildi.