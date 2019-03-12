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Ankara'da EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı

Ankara'da EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı
Ankara'da EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı

Ankara'da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'da EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sularında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde'de meydana geldi. Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi. Meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Durumları ağır olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara da yansıdı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.  

Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş

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