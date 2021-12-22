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Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var
Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de olduğu 25 kişi yaralandı.

Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan-Ayaş yolu Yenikent girişinde meydana geldi. Yenikent istikametine seyreden Çiçek Y. yönetimindeki 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Demir Yolları girişindeki, Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu kaza yaptı. İlk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de olduğu 25 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Ankara-Ayaş yolu trafiğe kapanırken, kazada yaralanan 25 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Gökşen Efe
 

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