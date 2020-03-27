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Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı

Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı
Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı

Ankara'da tartıştığı engelli oğlunu balta ile öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde oğluna balta ile üç kere vurduğunu söyleyen baba, "Sürekli benden para istemesinden bunaldım. Olay günü benden para istedi. Ağır küfürler etti" dedi.

Olay, dün Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman D., engelli oğlu Recep D. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman D., eline aldığı baltayla oğlunun vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Recep D. aldığı darbeler sonucunda yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Recep D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, baba Osman D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Osman D.'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun yüzde 35 engelli olduğunu ve son iki yıldır hapını kullanmadığını söylediği öğrenildi. Oğlunun saldırgan ve agresif olduğunu belirten Osman D.'nin, "Sürekli benden para istemesinden bunaldım. Olay günü benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı oğlumun kafasına arkasından vurmak isterken oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Sonra baltayla iki kez daha vurdum. Olaydan dolayı pişmanım" dediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Osman D., soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs, "akrabayı kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abdullah Sarica
 

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