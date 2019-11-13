İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalandı.

Ankara’da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ’lı terörist yakalandı - Tıkla İzle

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır” bilgisini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca, Yenimahalle'deki bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne, yakalanan şahıslara ilişkin görüntülere ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.