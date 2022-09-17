Ankara'da feci kaza: Motosiklet metrelerce savruldu

Kaza, akşam saatlerinde, Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Öztürk (15) kontrolündeki motosiklet, ters yöne girdikten sonra atıl durumda bulunan bir iş merkezi önüne çekilen tele takıldı. Tele takılmanın etkisiyle sürücü Öztürk ve motosikletin arkasında yolculuk eden Furkan E. (15) metrelerce öteye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yusuf Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette arkada yolculuk eden Furkan E. ağır yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Ankara'ya sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet olay yerinden metrelerce ileride bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyit Çakır

