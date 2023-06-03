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Ankara'da feci kaza: Otomobil takla attı

Ankara'da feci kaza: Otomobil takla attı
Ankara'da feci kaza: Otomobil takla attı

Başkentte bir otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolu istikametinde seyir halinde olan Rıfat Bilici kontrolündeki 06 CUP 608 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Edinilen bilgiye göre, araçta tek bulunan Rıfat Bilici yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilici, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gökşen Efe

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