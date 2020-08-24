Ankara'da FETÖ ile ilişkili olduğu değerlendirilen 42 kişiye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Kara Harp Okulu'nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgüte iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında yapılan araştırmalarda; Ankara dahilinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 24.08.2020 günü saat: 06:00 itibariyle gözaltı kararı verildi.