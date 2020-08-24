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Ankara'da FETÖ ile ilişkili olduğu değerlendirilen 42 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ ile ilişkili olduğu değerlendirilen 42 kişiye gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ ile ilişkili olduğu değerlendirilen 42 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Kara Harp Okulu'nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgüte iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında yapılan araştırmalarda; Ankara dahilinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 24.08.2020 günü saat: 06:00 itibariyle gözaltı kararı verildi.

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