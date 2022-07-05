Ankara'da FETÖ operasyonu !

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bazı firari örgüt üyelerinin saklandıkları adresleri tespit etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde ihraç Kıdemli Binbaşı Y.A'nın 4 yıldır firari olarak Çankaya'da kaydı bulunmayan bir adreste saklandığı belirlendi. Yapılan tespitin ardından düzenlenen operasyonda evden çıkarak otomobiline binen Y.A, yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ihraç Danıştay Tetkik Hakimi M.S ise ekiplerin çalışması sonucu Yenimahalle'de kaydı bulunmayan bir adreste yakalandı. M.S'nin örgütün sivil ve yargı kanadıyla önemli bağlantıları olduğunu ve hücre yapılanmasında yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık 6 yıldır firari olan ihraç başpolis Ş.İ.K ile komiser L.A da Yenimahalle'de gözaltına alındı. Her ikisi de "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilirken ihraç polislerin örgüt içinde "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı" en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kodu ile derecelendirildiği belirlendi.

Öte yandan FETÖ/PDY'nin emniyet içindeki "mahrem imam"ları oldukları öne sürülen M.D ve M.E'nin peşine düşen ekipler saklandıkları adresleri ortaya çıkardı.Polis ekipleri, örgüt içinde "Mustafa" kod adını kullanan ve 6 yıldır aranan M.D'yi Yenimahalle'de kaydı olmayan bir adreste yakaladı. M.D'nin örgütün haberleşme uygulaması "Bylock"tan birçok örgütsel yazışma gerçekleştirdiği anlaşıldı. Öğretmen olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilen M.E'nin 5 yıldır Ankara'nın çeşitli bölgelerindeki birçok evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. "Mehmet" kod adını kullanan M.E, özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.E'nin "Bylock"ta iki farklı kullanıcı adıyla yer aldığı bildirildi. Polisdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 örgüt üyesi Sincan Cezaevine gönderildi.

Mehmet Kalay

