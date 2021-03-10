Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 10.03.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.
12 ByLock kullanıcısı yakalandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.
Abdullah Sarica