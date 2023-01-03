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Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil sorumlularla iletişim sağladıkları tespit edilen 22 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Jandarma yapılanmasında faaliyet gösteren etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 22 şüpheliye (aralarında 1 görevde subay, 3 görevde astsubay, 4 görevde uzman çavuş bulunduğu) yönelik planlı ve eş zamanlı Ankara merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 17 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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