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Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 56 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 56 gözaltı
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 56 gözaltı

Başkent’te terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 83 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 83 şahsın 56'sı düzenlenen 3 ayrı eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genel Yapılanma Hücreleri içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenirken, firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ali Nargüner

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