Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 24 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör, ardışık, periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 15'i görevde, 9'u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında 18 Kasım'da gözaltı kararı verildi.

Ahmet Furkan Gülap

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