İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgütün ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgütün ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

Engin Yağcı - Ali Nargüner

İLGİLİ HABER
Adanada PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı Adana’da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.