İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu

Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada 3 binanın çatısı uçarken, çatı parçalarının üzerine düştüğü 3 araç da ağır hasar gördü.

Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu - Tıkla İzle

Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu. Karaçam Sokak'ta şiddetli rüzgar yan sokaktaki binanın çatısını yerinden söktü.

Çatının uçan parçaları 3 aracı kullanılamaz hale getirirken, elektrik telleri de koptu. Bazı parçalar ise yüzlerce metre uzağa savruldu. Olayın yaşandığı anda çevrede kimsenin olmaması felaketin önüne geçti. Emniyet ekipleri alanda hasar tespit çalışmaları yaparken, enerjinin kesilmesi için de çalışmalar yürütüldü.

Ankara Caddesi'nde ise bir binanın çatısının bir kısmı, binanın altında bulunan marketin yanına düştü. İşlek caddede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılardan kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptığı yazılı açıklamada, “Olumsuz hava şartları Akyurt'ta sağanak yağış ve fırtına ile etkili oldu. Yıldırım Mahallemizde 2, Beyazıt Mahallemizde ise 1 binanın çatısı fırtınada uçtu. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ekiplerimiz Kırkkız Caddesi'ne hızla müdahale ederek yolun kapanmasına engel oldu. Çatısı uçan binaların olduğu bölgelerde de temizlik çalışmasına başladı. Tüm Akyurtlulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Onur Kök
 

İLGİLİ HABER
Mardinde toz fırtınası Mardin'de toz fırtınası
İLGİLİ HABER
Samsunda şiddetli fırtına ağaçları yıktı Samsun’da şiddetli fırtına ağaçları yıktı
İLGİLİ HABER
Sinopta şiddetli fırtına: 1 kişi boğularak hayatını kaybetti Sinop’ta şiddetli fırtına: 1 kişi boğularak hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.