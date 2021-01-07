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Ankara'da freni patlayan tır 11 aracı biçip evin duvarına çarptı: 1 yaralı

Ankara'da freni patlayan tır 11 aracı biçip evin duvarına çarptı: 1 yaralı
Ankara'da freni patlayan tır 11 aracı biçip evin duvarına çarptı: 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan tır önündeki 11 araca çarptı. Hızını alamayan tır, bir evin bahçesine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara’da freni patlayan tır 11 aracı biçip evin duvarına çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 22.30'da Ankara'nın Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi 982. Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 06 JRJ 07 plakalı tır, yokuş aşağı yaklaşık 1 km hareket ederek önüne çıkan 11 araca çarparken 06 BN 6400 plakalı otomobili bir evin bahçesine fırlatarak kullanılamaz hale getirdi. Hızını alamayan sürücüsüz tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada, tırın ilk çarptığı otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

“Deprem oldu sandık”

Kazanın görgü şahidi Erdoğan Tarcan, “Öncesinde bina yıkılıyor sandık. Deprem oldu sandık. Her taraf kötüydü arabaları ezmiş gelmiş. Biz deprem oldu sandık. Baktık kaza olmuş. Ölü yaralı yoktu. Sokağa çıkma yasağı vardı Allah'tan” dedi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay
 

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