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Ankara'da gecekondu alev alev yandı

Ankara'da gecekondu alev alev yandı
Ankara'da gecekondu alev alev yandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gecekondunun çatısında yangın çıktı.

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi 942. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre gecekonduda kimsenin olmadığı tespit edildi. Alevlerin söndürüldüğü gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.  

Muhammet Mücahit Dereli - Musa Erdoğan

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