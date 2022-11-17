Ankara'da hırsızlık çetesine 'Keklik' operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik teknik takipli projeli dosya kapsamında, 27 ayrı hırsızlık olayını Ç.Ş., İ.Ö., T.U. K.Ç. M.E isimli şahısların gerçekleştirdiğini, çaldıkları malzemeleri S.A., F.S., M.E., D.P., M.G.,Ü.Ç. ve İ.Ö. aracılığıyla piyasaya sürdüklerini tespit etti. 15.11.2022 tarihinde şafak vakti polis ekiplerinin 12 ayrı adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda; 11 şüpheli yakalandı.

Ekipler şahısların evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 adet televizyon, 5 adet silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve toplamda 129 fişek, 3 adet pompalı tüfek ile 21 adet av fişeği, 4 adet cep telefonu, 14 adet saat, 2 bin 923 paket sigara, çok sayıda el aleti, 3 adet el feneri, 2 adet dürbün ve olaylarda kullanılmak üzere 4 çift eldiven ele geçirdi.

Kemal Diri - Mehmet Kalay



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