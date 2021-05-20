Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Cevizlidere Mahallesi 1283. Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekle ateş edilen ve saçmaların vücuduna isabet ettiği Mehmet Sincar ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Yaralı kişi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



Muhammet Mücahit Dereli

