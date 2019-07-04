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Ankara'da işçi servisi kaza yaptı:14 yaralı

Ankara'da işçi servisi kaza yaptı:14 yaralı
Ankara'da işçi servisi kaza yaptı:14 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde işçi servisinin yaptığı kazada 2'si ağır 14 işçi yaralandı.

Başkentte akşam saatlerinde iş çıkışı servis aracı kaza yaptı. Özel bir şirkete ait 06 BJF 979 plakalı personel aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bu esnada devrilerek yolun kenarına sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 14 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sonrasında karayolu üzerinde uzun trafik kuyrukları oluştu. Trafik polisleri akışı kontrollü şekilde sağladı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

Gökşen Efe - İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay - Mustafa Apaydın

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