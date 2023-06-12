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Ankara'da İsveç için kritik toplantı

Ankara'da İsveç için kritik toplantı
Ankara'da İsveç için kritik toplantı

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapılacak.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde 14 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara'nın katılacağı belirtildi.

Musa Erdoğan
 

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