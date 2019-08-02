Ankara'da kan donduran kadın cinayeti



Olay, saat 22.00 sularında Ankara'nın Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 1051. sokak üzerinde meydana geldi. Feher Alipoor isimli İran uyruklu kadın, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte yolda yürürken daha önce sokağa gelerek pusu kuran ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre eski eşi olduğu öne sürülen zanlı, talihsiz kadını boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca kez bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde bulunduğu yere yığılan ve hareketsiz kalan Alipoor'un kızı ve torunu korkarak yakında bulunan bir markete sığındı. Eli bıçaklı saldırgan olay yerine geldiği otomobil ile kaçarken çevredeki vatandaşlar ise polis ve 112 Acil Servis ekibine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Bıçaklı saldırıya ilişkin yapılan detaylı incelemelerde çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının saldırıdan birkaç dakika önce otomobiliyle olay yerine geldiği ve yolun karşısına geçerek kadının gelmesini beklediği anlar yer aldı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, saldırganın koşarak kadının olduğu yöne gittiği ve olayın ardından otomobiliyle kaçarak uzaklaştığı anlar görüldü.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya ilişkin incelemeler sonucunda saldırganın kaçtığı otomobili ve kaçış güzergahını tespit ederek şüpheli şahsı kıskıvrak gözaltına aldı.