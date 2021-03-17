Ankara'da kar

Ankara'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehrin yüksek rakımlı olan Dikmen, Oran, Keçiören, Keklik Pınarı, İlker gibi semtlerini beyaza bürüyen kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu.

Kar küreme araçlarının yoğun çalıştığı yollarda tuzlama çalışması da yapıldı. Yoğun kar yağışından kar küreme araçları da etkilendi. Dikmen bölgesinde bir kar küreme aracının küreğinin koptuğu görülürken, sürücü kazayı son anda atlattığını belirtti. Öte yandan dik yokuşlara çıkmaya çalışan otomobiller yolda kalarak kaydı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı öğle saatlerine kadar devam edecek. Günün geri kalan saatlerinde ise yağmur etkili olacak.

Muhammet Mücahit Dereli

